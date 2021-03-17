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Киев вместо Львова, реформа Первой лиги и камбэк Златана. Главные новости за 16 марта. Аудио

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Киев вместо Львова, реформа Первой лиги и камбэк Златана. Главные новости за 16 марта. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеРеал и Ман Сити пробились в 1/4 ЛЧ, у Львова забрали матчи сборной. Главные новости от 16 марта

"Реал" огорчает "Аталанту" Руслана Малиновского, "Манчестер Сити" Александра Зинченко не замечает "Боруссию М", но и это не все наши новости на сегодня. Возвращение Златана Ибрагимовича в сборную Швеции, операция для вингера "сливочных", перенос поединков национальной сборной Украины и реформа Первой лиги со следующего розыгрыша. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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