Киев вместо Львова, реформа Первой лиги и камбэк Златана. Главные новости за 16 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Реал" огорчает "Аталанту" Руслана Малиновского, "Манчестер Сити" Александра Зинченко не замечает "Боруссию М", но и это не все наши новости на сегодня. Возвращение Златана Ибрагимовича в сборную Швеции, операция для вингера "сливочных", перенос поединков национальной сборной Украины и реформа Первой лиги со следующего розыгрыша. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.