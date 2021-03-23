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СМИ назвали детали травмы Тараса Степаненко

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Ему предстоит длительный процесс восстановления

СМИ назвали детали травмы Тараса Степаненко

shakhtar.com

Новина українською

У полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко рецидив старой травмы мениска. Об этом сообщает SportArena.

По информации источника, у 31-летнего хавбека повреждение, полученное в матче 15-го тура УПЛ против Руха (2:0), спровоцировало рецидив старой травмы. Это стало известно в результате медобследования, которое футболист прошел еще несколько недель назад.

Степаненко предстоит длительный процесс восстановления. 31-летний полузащитник рискует пропустить чемпионат Европы-2020. Континентальное первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна говорил, что Степаненко лучше и он идет на поправку. Последний раз Тарас выходил на поле 21 февраля.

Напомним, что в текущем сезоне Премьер-лиги во всех турнирах Тарас Степаненко провел 18 матчей, отметившись одной результативной передачей.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Национальная сборная Украины Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sport Arena

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