СМИ назвали детали травмы Тараса Степаненко
Ему предстоит длительный процесс восстановления
shakhtar.com
У полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко рецидив старой травмы мениска. Об этом сообщает SportArena.
По информации источника, у 31-летнего хавбека повреждение, полученное в матче 15-го тура УПЛ против Руха (2:0), спровоцировало рецидив старой травмы. Это стало известно в результате медобследования, которое футболист прошел еще несколько недель назад.
Степаненко предстоит длительный процесс восстановления. 31-летний полузащитник рискует пропустить чемпионат Европы-2020. Континентальное первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Ранее директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна говорил, что Степаненко лучше и он идет на поправку. Последний раз Тарас выходил на поле 21 февраля.
Напомним, что в текущем сезоне Премьер-лиги во всех турнирах Тарас Степаненко провел 18 матчей, отметившись одной результативной передачей.
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