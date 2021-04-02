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Бразилец для Шахтера, травма лидера Реала и штраф для Гельзина. Главные новости за 1 апреля. Аудио

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Бразилец для Шахтера, травма лидера Реала и штраф для Гельзина. Главные новости за 1 апреля. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеРамос не сыграет с Ливерпулем, турне агента Холанда, штраф для Гельзина. Главные новости за 1 апреля

"Шахтер" начал переговоры с "Интернасьоналем" по поводу трансфера юного защитника, а также подготовку к "Ворскле" без Тайсона, но и это не все наши новости на сегодня. Детали отложенного заседания КДК УАФ по делу поведения Владислава Гельзина, трагедия для "Реала" и путешествия Мино Райолы ради трудоустройства Эрлинга Холанда. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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