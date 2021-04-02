Бразилец для Шахтера, травма лидера Реала и штраф для Гельзина. Главные новости за 1 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Шахтер" начал переговоры с "Интернасьоналем" по поводу трансфера юного защитника, а также подготовку к "Ворскле" без Тайсона, но и это не все наши новости на сегодня. Детали отложенного заседания КДК УАФ по делу поведения Владислава Гельзина, трагедия для "Реала" и путешествия Мино Райолы ради трудоустройства Эрлинга Холанда. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.