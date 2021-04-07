Стало известно, сколько заработало бухарестское Динамо после спарринга в Киеве
Собранные средства пошли на оплату лицензии
Фото: ФК Динамо Киев
Бухарестское "Динамо" получило 200 тысяч евро от проведения благотворительного товарищеского матча в Киеве против местной одноименной команды, главным тренером которого является Мирча Луческу.
Собранные средства в большинстве своем пошли на оплату лицензии, необходимой для участия "Динамо" Бухарест в следующем сезоне чемпионата Румынии.
За полтора месяца болельщики помогли клубу погасить задолженность в 1,2 миллиона евро. Был организован сбор специальной помощи, а также проведены переговоры с некоторыми кредиторами об отсрочках платежей.
Напомним, товарищеский матч двух динамовских команд завершился победой подопечных Луческу (3:0). Голы на счету Клейтона, Леднева и Хондака.
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