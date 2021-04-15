Шахтер собирается провести реконструкцию и замену газона на НСК Олимпийский

Директор департамента по эксплуатации ООО "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько, рассказал о решение провести реконструкцию и замену газона на НСК "Олимпийский".

"В целом газон свои кондиции улучшает, мы делаем для этого все возможное. Наши агрономы совместно с НСК "Олимпийский" проводили и проводят ряд стандартных мероприятий. И те, которые были три или четыре недели назад, они дают о себе знать. Прорастают соответствующие семена. Комплексные удобрения, которые были внесены - идут на пользу.

Визуально газон становится немного лучше. Но мы все прекрасно понимаем, что это поле имеет определенную планку, выше которой, к сожалению, не может просто проявить свои качества и характеристики. Так как, как он имеет ряд существенных недостатков мы по-прежнему намерены сделать полную реконструкцию газона. Систему усиления, и замену на гибридный газон сразу после окончания последних матчей на НСК "Олимпийский" в мае", - сказал Гунько.