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Шахтер собирается провести реконструкцию и замену газона на НСК Олимпийский

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(4 голосов)

У стадиона есть ряд существенных недостатков

Шахтер собирается провести реконструкцию и замену газона на НСК Олимпийский

Фото: УАФ

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Директор департамента по эксплуатации ООО "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько, рассказал о решение провести реконструкцию и замену газона на НСК "Олимпийский".

"В целом газон свои кондиции улучшает, мы делаем для этого все возможное. Наши агрономы совместно с НСК "Олимпийский" проводили и проводят ряд стандартных мероприятий. И те, которые были три или четыре недели назад, они дают о себе знать. Прорастают соответствующие семена. Комплексные удобрения, которые были внесены - идут на пользу.

Визуально газон становится немного лучше. Но мы все прекрасно понимаем, что это поле имеет определенную планку, выше которой, к сожалению, не может просто проявить свои качества и характеристики. Так как, как он имеет ряд существенных недостатков мы по-прежнему намерены сделать полную реконструкцию газона. Систему усиления, и замену на гибридный газон сразу после окончания последних матчей на НСК "Олимпийский" в мае", - сказал Гунько.

Напомним, что ранее НСК "Олимпийский" подтвердив информацию о том, что на стадионе планируется смена газона.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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