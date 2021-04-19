Павелко: Принятые вне УЕФА решения – за пределами правил
Президент УАФ поддерживает УЕФА
ffu.ua
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об итогах исполкома УЕФА, где была
"В швейцарском Монтре завершилось заседание исполкома УЕФА, в работе которого принял участие. Вместе с коллегами утвердили новый формат клубных турниров УЕФА, который вступит в силу в 2024 году.
Европейский футбол продолжает активно развиваться и использует лучшие инновационные наработки и инструменты для еще более качественной организации еврокубков и системы солидарности со всеми клубами и национальными ассоциациями Европы.
Любые другие проекты и решения, принятые вне объединенного футбольного сообщества – за пределами правил. Команда УЕФА как никогда едина и настроена на максимально эффективную работу по дальнейшему развитию футбола. Особенно важна сплоченность футбольного сообщества в это чрезвычайно сложное время все еще бурлящей пандемии Covid-19. Только так мы сможем минимизировать ее негативные последствия, преодолеть все сложности и стать сильнее", – написал Павелко в фейсбуке.
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