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Павелко: Принятые вне УЕФА решения – за пределами правил

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Президент УАФ поддерживает УЕФА

Павелко: Принятые вне УЕФА решения – за пределами правил

ffu.ua

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Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об итогах исполкома УЕФА, где была утверждена реформа еврокубков и выступил против создания Суперлиги Европы.

"В швейцарском Монтре завершилось заседание исполкома УЕФА, в работе которого принял участие. Вместе с коллегами утвердили новый формат клубных турниров УЕФА, который вступит в силу в 2024 году.

Европейский футбол продолжает активно развиваться и использует лучшие инновационные наработки и инструменты для еще более качественной организации еврокубков и системы солидарности со всеми клубами и национальными ассоциациями Европы.

Любые другие проекты и решения, принятые вне объединенного футбольного сообщества – за пределами правил. Команда УЕФА как никогда едина и настроена на максимально эффективную работу по дальнейшему развитию футбола. Особенно важна сплоченность футбольного сообщества в это чрезвычайно сложное время все еще бурлящей пандемии Covid-19. Только так мы сможем минимизировать ее негативные последствия, преодолеть все сложности и стать сильнее", – написал Павелко в фейсбуке.

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В статье: УЕФА Андрей Павелко Суперлига УАФ
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