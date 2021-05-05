Пеп в финале ЛЧ, Моуриньо как замена Фонсеке и заявки на ЕВРО. Главные новости за 4 мая. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Мы увидим Хосепа Гвардиолу и Александра Зинченко в финале главного клубного европейского турнира, но и это не все наши новости на сегодня. Жозе Моуриньо поедет в Рим, УЕФА расширит заявки сборных на ЕВРО из-за пандемии, Санжар официально ставит подпись под контрактом с "Олимпиком", Абу Ханна может переехать в Варшаву, а Роналду – в Лиссабон. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Эмоции, достойные финала. Зинченко расплакался после финального свистка матча с ПСЖ
- Потасовка в полуфинале ЛЧ. Ди Мария со злости ударил по ноге Фернандиньо
- Зинченко эффектно отомстил ПСЖ за требование назначить на нем пенальти
- Франков игрокам Зари: Ребята, а что с вами было в Полтаве, когда вы играли с Ворсклой? Там арбитр вам помешал?
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
Новости по теме
- 06:20 Зарубежные Ман Сити впервые вышел в финал ЛЧ, Моуриньо возглавит Рому. Главные новости от 4 мая
- 09:08 Украинские Санжар возвращается в Олимпик, Заря рискует потерять ключевых игроков. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- 09:07 Украинские Лидеры Зари, новый-старый тренер Олимпика и Гаттузо в Шахтере? Главные новости за 3 мая. Аудио
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...