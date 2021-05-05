Пеп в финале ЛЧ, Моуриньо как замена Фонсеке и заявки на ЕВРО. Главные новости за 4 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Мы увидим Хосепа Гвардиолу и Александра Зинченко в финале главного клубного европейского турнира, но и это не все наши новости на сегодня. Жозе Моуриньо поедет в Рим, УЕФА расширит заявки сборных на ЕВРО из-за пандемии, Санжар официально ставит подпись под контрактом с "Олимпиком", Абу Ханна может переехать в Варшаву, а Роналду – в Лиссабон. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.