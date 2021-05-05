Ман Сити впервые вышел в финал ЛЧ, Моуриньо возглавит Рому. Главные новости от 4 мая
UA-Football подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 4 мая
Football London
"Манчестер Сити" повторно одолел "ПСЖ" и вышел в финал ЛЧ
После гостевой победы 2:1 "Горожане" расправились с Парижем и на своем поле - 2:0. Оба мяча за команду Пепа Гвардиолы забил Рияд Марез, а украинец Александр Зинченко поучаствовал в обоих голах, да и вообще выполнил массу полезной работы, став одним из героев встречи. Для "Сити" это будет первый финал ЛЧ в истории клуба, да и Гвардиола после ухода из "Барсы" так далеко еще не забирался.
Жозе Моуриньо летом заменит Паулу Фонсеку в "Роме"
Бывший тренер "Шахтера" завалил все, что было можно, и после 2:6 от "МЮ" его песенка была спета. А вот назначение Моуриньо порядком удивило. Жозе последовательно провалился в "Челси", "МЮ" и "Тоттенхэме", так что сейчас его акции на дне. Посмотрим, удастся ли португальцу поднять их в "Роме", которая завершит текущий розыгрыш Серии А за пределами ТОП-6.
УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2021 из-за пандемии
Вместо привычных 23 игроков на турнир можно будет заявить 26. Так УЕФА намерен помочь сборным вырулить в том случае, если у кого-то из игроков во время турнира обнаружат коронавирус. При этом заявка на конкретный матч будет по старинке состоять из 23 фамилий, так что перед каждой игрой тренеры будут отцеплять "балласт" из трех исполнителей.
Роман Санжар официально вернулся в "Олимпик"
Тренер-создатель "Олимпика" вернулся в клуб. Санжар возглавлял донетчан в 2013-18 годах, выводил клуб в элиту из Второй лиги, а позже дебютировал с ним в еврокубках. Его новый контракт рассчитан на 2 года, в помощниках - все тот же Яя Туре. Посмотрим, в каком дивизионе им придется работать: прямо сейчас "Олимпик" всерьез рискует понизиться в классе до Первой лиги.
Абу Ханна, похоже, заменит Шабанова в "Легии"
Авторитетное издание Sport.pl сообщает, что "Легия" уже заключила предварительный контракт с центрбеком "Зари" Джоэлем Абу Ханной. Ранее про скорый уход израильтянина писали и украинские СМИ тоже. В текущем сезоне на месте левоногого центрбека в "Легии" играл арендованный у "Динамо" Артем Шабанов, но он травмирован и вдобавок слишком дорогостоящий для варшавского клуба.
Криштиану Роналду летом может вернуться в родной клуб
Неожиданную новость сообщили португальские СМИ. По их информации, Роналду летом действительно уйдет из "Ювентуса", но не в Англию, Испанию или Америку, а вернется к себе домой - в лиссабонский "Спортинг". Криштиану покинул родной клуб в 2003 году, когда ему было 18 лет; сегодня ему уже 36 и конец карьеры не за горами. Желание закончить там, где начал, абсолютно объяснимо.
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