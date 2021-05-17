Вслед за командой Шевченко. Сборная Украины по киберфутболу отобралась на Евро

Сегодня, 17-го мая состоялись решающие поединки для сборной Украины в рамках отбора на киберспортивный чемпионат Европы - eEuro-2021.

В финальном раунде квалификации группы B наши ребята (Сергей "Sergobibika" Марченко и Игорь "ighor_8" Любчак) соревновались с командами Австрии, Бельгии, Турции, а также действующим чемпионом европейского континента - сборной Италии.

Перед вторым игровым днем ​​Украина занимала четвёртое место и отставала от тройки лучших на один пункт. Для прохода в основную часть Евро нашим игрокам нужно было закрепиться в ТОП-3 группового этапа, и наша сборная уверенно справилась с поставленной задачей, одержав три победы из четырех.

Квалификация eEuro-2021. Плей-офф. Группа B

17.05.2021

Украина - Турция

Австрия - Украина

Украина - Италия

Бельгия - Украина

Запись поединков игрового дня