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Полузащитник Динамо получил карточку Man of the Match в FIFA 21

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За финал Кубка Украины

Полузащитник Динамо получил карточку Man of the Match в FIFA 21

Олександр Приходько

Новина українською

Футбольный симулятор FIFA 21 выпустил 12 карточек футболистов, которые внесли наибольший вклад для команды в последних матчах.

Одним из таких стал полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко. Хавбек получил карточку рейтингу 79. Напомним, что его базовый рейтинг в симуляторе - 72.

Полузащитник Динамо получил карточку Man of the Match в FIFA 21 - изображение 1

Шапаренко был признан лучшим игроком поединка против "Зари" в финале Кубка Украины по версии болельщиков, а также отметился голом со штрафного в последнем матче прошлого сезона УПЛ против "Колоса".

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко FIFA 21
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Источник:
realsport101

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