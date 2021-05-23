Полузащитник Динамо получил карточку Man of the Match в FIFA 21
За финал Кубка Украины
Олександр Приходько
Футбольный симулятор FIFA 21 выпустил 12 карточек футболистов, которые внесли наибольший вклад для команды в последних матчах.
Одним из таких стал полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко. Хавбек получил карточку рейтингу 79. Напомним, что его базовый рейтинг в симуляторе - 72.
Шапаренко был признан лучшим игроком поединка против "Зари" в финале Кубка Украины по версии болельщиков, а также отметился голом со штрафного в последнем матче прошлого сезона УПЛ против "Колоса".
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Источник:realsport101
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