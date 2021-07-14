Зозуля: Мне стыдно за власть и стыдно за людей, которые "устали от войны"
Роман посетил реабилитационный центр для военных в Ирпене
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Украинский форвард Роман Зозуля посетил реабилитационный центр для военных в Ирпене, после чего раскритиковал украинскую власть.
"Имел возможность посетить реабилитационный центр в Ирпене Next Step Ukraine, который был создан за деньги фонда Revived Soldiers Ukraine – украинской диаспоры в США. Был в шоке. На 8-м году войны как при предыдущей власти, так и при нынешней ни одного реабилитационного центра не создано. Всем ветеранам предлагают проходить реабилитацию в совковых заведениях.
Например, в маленьком городке в Испании, где проживает около 170 000 человек, более 20 реабилитационных центров. Мне стыдно за власть и стыдно за людей, которые "устали от войны". Только когда мы все объединимся, тогда мы можем победить", – написал Зозуля в Фейсбуке.
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