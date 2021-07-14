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Зозуля: Мне стыдно за власть и стыдно за людей, которые "устали от войны"

Общие новости
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(4 голосов)

Роман посетил реабилитационный центр для военных в Ирпене

Зозуля: Мне стыдно за власть и стыдно за людей, которые "устали от войны"

facebook.com

Новина українською

Украинский форвард Роман Зозуля посетил реабилитационный центр для военных в Ирпене, после чего раскритиковал украинскую власть.

"Имел возможность посетить реабилитационный центр в Ирпене Next Step Ukraine, который был создан за деньги фонда Revived Soldiers Ukraine – украинской диаспоры в США. Был в шоке. На 8-м году войны как при предыдущей власти, так и при нынешней ни одного реабилитационного центра не создано. Всем ветеранам предлагают проходить реабилитацию в совковых заведениях.

Например, в маленьком городке в Испании, где проживает около 170 000 человек, более 20 реабилитационных центров. Мне стыдно за власть и стыдно за людей, которые "устали от войны". Только когда мы все объединимся, тогда мы можем победить", – написал Зозуля в Фейсбуке.

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В статье: Роман Зозуля
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Комментарии (9)
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Zapp Brannigan (Київ)
14.07.2021 в 20:19
Просто задумайтеся: чи фоткався би Зозуля з Бастою?
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
14.07.2021 в 20:06
bueno vivir en espaňa. Оттуда можно и не уставать от войны
Ответить
0
-1
Лекарь (село Дарница)
14.07.2021 в 20:00
Роме Зозуле - респект и уважуха. А то, что власти меняются, но ничем не отличаются, то тут тоже он прав, 300%Единственное отличие, это то, что у зеленой сопли есть нужная пресса (лояльны 1+1/2+2, лояльны каналы Ахметки), а пороха травили все, кроме его собственного телеканала.
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+5
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
14.07.2021 в 19:49
Сосуля, заплати налоги в Украине со своих доходов, заплати 1,5% военного сбора, а потом уже сравнивай Испанию с Украиной. А то деньги в конвертах получают и удивляются, почему же это наша армия все еще совковая.
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+2
-8
Лекарь (село Дарница)
14.07.2021 в 19:57
Можно ли ознакомиться с Вашей справкой о доходах?
Ответить
+4
-1
Dr. House (Поділля)
14.07.2021 в 20:18
Так у Шарикова справка переселенца на которую ему пенсию начисляют...
0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
14.07.2021 в 20:18
Взагалі-то якщо людина офіційно працевлаштована, то вона платить податки за місцем роботи. Зозуля отримує гроші в Іспанії, з них беруть податки, він не повинен платити податки в Україні, бо не заробляє тут... У кінці кінців є угода з ЄС про уникнення подвійного оподаткування!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.07.2021 в 19:32
То не влада, то корабельні сосни.
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+7
-1
romm (Кривой Рог)
14.07.2021 в 19:36
Корабельные сосны имеют немалую ценность, а наша власть - нет...
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+7
-1


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