  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Хачериди высказался о возможном новом клубе игрока
В тренде

Хачериди высказался о возможном новом клубе игрока

Общие новости
(1 голосов)

Пока что никакой конкретики

Хачериди высказался о возможном новом клубе игрока

Фото: ФК Динамо Брест

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал информацию о том, что он покинул расположение черниговской "Десны", в составе которой поддерживал форму на протяжении последнего месяца, но в итоге не стал подписывать контракт с командой.

"Пока не хотелось бы что-то комментировать. Новый клуб? Посмотрим, как будет дальше", - сказал Хачериди.

Напомним, что Евгений находится без игровой практики на протяжении девяти месяцев. В начале 2021 года украинец в одностороннем порядке расторг контракт с "Динамо" (Брест) из-за нарушения клубом контрактных обязательств.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Хачериди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nivroku (Odessa)
27.08.2021 в 21:52
Женя, возвращайся в Динамо!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...