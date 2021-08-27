Хачериди высказался о возможном новом клубе игрока

Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал информацию о том, что он покинул расположение черниговской "Десны", в составе которой поддерживал форму на протяжении последнего месяца, но в итоге не стал подписывать контракт с командой.

"Пока не хотелось бы что-то комментировать. Новый клуб? Посмотрим, как будет дальше", - сказал Хачериди.

Напомним, что Евгений находится без игровой практики на протяжении девяти месяцев. В начале 2021 года украинец в одностороннем порядке расторг контракт с "Динамо" (Брест) из-за нарушения клубом контрактных обязательств.