Подготовка к Казахстану, доходы Шахтера и Динамо на трансферах. Главные новости за 30.08. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Сборная Украины прибыла в Нур-Султан, но и это не все наши новости на сегодня. Отказ Игоря Климовского, немного данных из трансферного отчета ФИФА, радикальное решение Виллиана, перспективная покупка "Аталанты", очередная ссылка для хавбека лондонского "Челси" и сливки чемпионата Германии для мюнхенской "Баварии". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.