Ответ для Шевченко, решение Петракова, рекорд Италии. Главные новости за 5 сентября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеОтвет УАФ Шевченко, скандал в матче Бразилия - Аргентина. Главные новости за 5 сентября
Письмо для Андрея Шевченко от УАФ, скандал в Бразилии из-за поединка с Аргентиной, но и это не все наши новости на сегодня. Рекорд команды Манчини, разгром от Бельгии, решение Петракова по поводу игроков на спарринг с чехами и результаты трех поединков Первой лиги Украины. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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