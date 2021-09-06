Ответ для Шевченко, решение Петракова, рекорд Италии. Главные новости за 5 сентября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Письмо для Андрея Шевченко от УАФ, скандал в Бразилии из-за поединка с Аргентиной, но и это не все наши новости на сегодня. Рекорд команды Манчини, разгром от Бельгии, решение Петракова по поводу игроков на спарринг с чехами и результаты трех поединков Первой лиги Украины. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.