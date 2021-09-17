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Шевченко у турок не будет. DFB отпустил тренера молодежки Кунца в сборную Турции

Общие новости
(2 голосов)

В DFB не стали препятствовать развитию перспективного тренера

Шевченко у турок не будет. DFB отпустил тренера молодежки Кунца в сборную Турции

DFB

Новина українською

Немецкий футбольный союз (DFB) не стал препятствовать уходу главного тренера сборной Германии U-21 Штефана Кунца в национальную сборную Турции.

Сегодня DFB сообщил, что разорвал контракт со специалистом по взаимному согласию сторон.

В DFB считают, что работа со сборной Турции будет очередной ступенькой в развитии молодого перспективного тренера и не стали вставлять палки в колеса тренеру, которой за последние 4 года дважды выигрывал с немецкой молодежкой чемпионат Европы.

Отметим, что ранее СМИ писали о том, что в случае, если DFB не отпустит Кунца, сборную Турции мог принять Андрей Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Турция Германия U-21 Штефан Кунц
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