Шевченко у турок не будет. DFB отпустил тренера молодежки Кунца в сборную Турции

Немецкий футбольный союз (DFB) не стал препятствовать уходу главного тренера сборной Германии U-21 Штефана Кунца в национальную сборную Турции.

Сегодня DFB сообщил, что разорвал контракт со специалистом по взаимному согласию сторон.

В DFB считают, что работа со сборной Турции будет очередной ступенькой в развитии молодого перспективного тренера и не стали вставлять палки в колеса тренеру, которой за последние 4 года дважды выигрывал с немецкой молодежкой чемпионат Европы.