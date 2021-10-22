Умер бывший тренер и футбольный эксперт Сергей Морозов

На 71-м году ушел из жизни чемпион СССР 1972 года, заслуженный тренер Украины Сергей Морозов. Об этом сообщил Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

Причиной смерти Сергея Юрьевича стали последствия коронавируса.

Сергей Морозов начинал карьеру в молодежной команде "Динамо". Также выступал за винницкий "Локомотив", "Десну", ворошиловградскую "Зарю", "Шахтер" Кадиевка, московский "ЦСКА" и Команду ГСВГ.

В составе "Зари" в 1972 стал чемпионом СССР.

Морозов имел опыт работы тренером ЦСКА Москва, Команды ГСВГ, "Искры" из Смоленска, "Динамо-Газовика", "Шоугана", "Шэньян Дунбэй Люяо", винницкой "Нивы", "Нисы", киевского "ЦСКА", "Борисфена", "Прикарпатья", "Ворсклы" и черкасского "Днепра".

В последнее время работал экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3".