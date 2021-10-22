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Умер бывший тренер и футбольный эксперт Сергей Морозов

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(1 голосов)

Соболезнования близким и родным

Умер бывший тренер и футбольный эксперт Сергей Морозов

Фото: Footballua.tv

Новина українською

На 71-м году ушел из жизни чемпион СССР 1972 года, заслуженный тренер Украины Сергей Морозов. Об этом сообщил Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

Причиной смерти Сергея Юрьевича стали последствия коронавируса.

Сергей Морозов начинал карьеру в молодежной команде "Динамо". Также выступал за винницкий "Локомотив", "Десну", ворошиловградскую "Зарю", "Шахтер" Кадиевка, московский "ЦСКА" и Команду ГСВГ.

В составе "Зари" в 1972 стал чемпионом СССР.

Морозов имел опыт работы тренером ЦСКА Москва, Команды ГСВГ, "Искры" из Смоленска, "Динамо-Газовика", "Шоугана", "Шэньян Дунбэй Люяо", винницкой "Нивы", "Нисы", киевского "ЦСКА", "Борисфена", "Прикарпатья", "Ворсклы" и черкасского "Днепра".

В последнее время работал экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3".

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В статье: Сергей Морозов
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Комментарии (20)
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недалековідКиева (Біла Церква)
22.10.2021 в 10:39
помер то з-за чого?
Ответить
0
0
Alex-696 (Немирів)
22.10.2021 в 10:48
Наслідки коронавірусу. Скоріш ща все, серце не витримало або легенева недостатність. Одне з двох.
Ответить
+2
0
Бандеровець) (Одесса)
22.10.2021 в 10:28
Безобидный дед,земля пухом(((
Ответить
+4
-1
A.l.e.x. (Київ)
22.10.2021 в 10:22
Прожив життя, але совок з нього так і не вийшов.
Ответить
+6
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.10.2021 в 10:20
вот такие дела... соболезнования близким...
Ответить
+4
0
avatar
serhi2011 (Барселона)
22.10.2021 в 09:51
1927.)
Ответить
0
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
22.10.2021 в 09:51
Несподівано, бодрячок був такий.. а чемпіоном став не в 1927 а в 1972..
Ответить
+4
-1
Acsakal (Kharkov)
22.10.2021 в 11:08
Ковіда ніхто не чекає. Особливо ті, хто в нього не вірить.
Ответить
+1
0
Dr. House (Поділля)
22.10.2021 в 09:50
Земля пухом. Не вакцинировался...
Ответить
+6
-2
Golfik25 (Киев)
22.10.2021 в 09:45
Большая потеря для Шахтера, терпеть некому будет восхвалят Шахетр и поливать дерьмом соперников.
Ответить
+4
-14
avatar
ascent (Луксор)
22.10.2021 в 09:53
У тебя совсем отсутствуют моральные принципы?
Ответить
+9
-3
Golfik25 (Киев)
22.10.2021 в 09:55
а как нужно относится к человеку, который желчью постоянно рыгает? сам себя этим и съел. Вряд-ли ты Гитлера и Сталина оплакиваешь.
+4
-10
ts0y (Чернигов)
22.10.2021 в 09:57
Ну у Морозова они же отсуствывали, с чего бы по отношению к нему им присуствывать?
+4
-8
avatar
ascent (Луксор)
22.10.2021 в 09:57
Тебе без толку что-либо отвечать - всё равно не поймешь...
+9
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.10.2021 в 10:25
отсуствывали... присуствывать... (с) диагноз!
+2
-2
A.l.e.x. (Київ)
22.10.2021 в 10:28
Смішно чути це від безпринципової наволочі, яка сама ж учора поливала брудом Степана Андрійовича))
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.10.2021 в 10:19
ты - чмо! и это ещё раз подтвердил!
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.10.2021 в 10:22
ущербное, где ты было, когда здесь было опубликовано: Умер первый чемпион СССР в составе киевского Динамо Анатолий СучковОбщие новости 11 октября 2021, понедельник. 15:09
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+1
-2
дЫркофан
22.10.2021 в 10:45
чем лучше дырявые ..... и их тупые фанаты вроде тебя?ущербный прикрой хлебало
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+2
-2
download1 (huyersk)
22.10.2021 в 09:40
Земля пухом, шкода, буде не вистачати його на ефірах .
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+7
-3


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