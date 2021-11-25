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Поражение Шахтера, "тюрьма" Бензема и Зинченко – полузащитник. Главные новости за 24.11. Аудио

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Поражение Шахтера, "тюрьма" Бензема и Зинченко – полузащитник. Главные новости за 24.11. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеВылет Шахтёра, битва Пепа и Месси, тюремный срок Бензема. Главные новости за 24 ноября

"Шахтер" не сыграет весной в еврокубках из-за поражения "Интеру" в 5-м туре ЛЧ, но и это не все наши новости на сегодня. Реванш "Манчестер Сити" в матче с "Пари Сен-Жермен", позиция Зинченко, пятые победы "Ливерпуля" и "Аякса", "Боруссия Д" за бортом турнира, а также решение по делу вокруг шантажа Матье Вальбуэна. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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