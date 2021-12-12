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Притула: Спрашивал у Зозули, кто дает в Днепре деньги на армию. Он говорил: “Лаштувка. А наши только гимн хорошо поют”

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И это в тот период, когда все они прилично зарабатывали

Притула: Спрашивал у Зозули, кто дает в Днепре деньги на армию. Он говорил: “Лаштувка. А наши только гимн хорошо поют”

Новина українською

Шоумен Сергей Притула ответил на вопрос, кто из украинских спортсменов выделял или выделяет деньги на помощь украинской армии в войне против российских захватчиков:

“Я когда-то схожий вопрос задал Роману Зозуле, потому что, когда я занимался юмором, у нас была такая устная договоренность, что из концертов, которые мы давали в Днепре, мы сразу оставляли 20 процентов гонорара в Днепре. Мы отдавали их ребятам, работавшим в фонде Зозули, и я знал, что он постоянно ходит и просит деньги на армию. Спросил, кто из футболистов дает. А он говорит: "Никто", Лаштувка давал, кстати. Но я спросил кто из наших. "Никто, но они гимн хорошо поют". Там у каждого были свои отговорки, причины.

Причем, это были еще те времена, когда украинские футболисты зарабатывали дофига бабла. Имея миллион долларов в год, когда у тебя просят, накинь "трешку" на машину скорой - это не бабки. А покупать и разбивать дорогие автомобили, гусарить на заграничных виллах, покупать дорогие украшения... Но не найти несколько тысяч долларов... Чтобы твоя совесть была чиста. Слава Богу, их время от времени брали за шкурки, которые они приходили в больницы в наши военные. За это я снимаю шапку перед каждым футболистом и спортсменом.

А так, из мира спорта – это Стаховский. Стаховский – это Человек”, – ответил Притула.

Отметим, что Зозуля играл в "Днепре" в 2011-2016 гг., во время всего его периода в составе днепрян находился и Лаштувка (2009-2016 гг.).

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В статье: Роман Зозуля Ян Лаштувка Днепр
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Источник:
Пряма червона

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