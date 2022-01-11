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Его тандем с Протасовым был неудержим. Сегодня День рождения у Олега Тарана

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Автор хет-трика в ворота "Спартака" в чемпионском матче

Его тандем с Протасовым был неудержим. Сегодня День рождения у Олега Тарана

fcmetalurg.com

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Олег Анатольевич Таран родился 11 января 1960-го в Орджоникидзе. Сегодня ему исполняется 62 года. Советский и украинский футболист, нападающий, тренер. Мастер спорта СССР.

В чемпионатах СССР провел 188 матчей, забил 48 голов: "Днепр" – 134(45); ЦСКА – 21(3); "Черноморец" – 15; "Металлург" – 12; "Динамо" – 6. В еврокубках – 14 матчей, 2 гола.

Отличался качественным дриблингом, нестандартными игровыми решениями в завершении атак и голевым чутьем. Таран – чемпион СССР 1983 года в составе "Днепра". Должен был стать чемпионом СССР и в 1988-м, но из-за тяжелой травмы отыграл в сезоне всего четыре матча и медали не получил. Как тренер известен благодаря своей работе в запорожском "Металлурге" и "Кривбассе".

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В статье: Олег Таран
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Комментарии (4)
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Ураган (Запорожье)
11.01.2022 в 11:00
Если не ошибаюсь, он был лучшим на молодежном чемпионате. А потом попал к Лобановскому, и пять лет просидел в дублирующей команде
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0
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.01.2022 в 11:16
Помиляєшся, він в Динамо пробув усього рік чи два.
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+2
0
Черноморчик (Одесса )
11.01.2022 в 10:56
Протасов больше с Литовченко играл
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.01.2022 в 10:48
Свого часу (у його 20) його вважали майбутнім другим Блохіним. Не вийшло.
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+2
0


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