"Гол" Ярмоленко, будущее Коноплянки и работа для Шевченко? Главные новости за 16.01. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеУ Миколенко будет новый тренер, Коноплянка уходит из Шахтера. Главные новости за 16 января
Официально заявление по поводу Андрея Николаевича в сборной Польши (спойлер: ничего такого), но и это не все наши новости на сегодня. Коноплянка покинет "Шахтер", "горняки" приобрели очередного бразильца, "Эвертон" Миколенко уволил менеджера. "Ливерпуль" обогнал "Челси", "Реал" выиграл трофей, а Малиновский подхватил коронавирусную инфекцию. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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Комментарии (2)
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gano29
17.01.2022 в 11:07
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royalstas (Вінниця)
17.01.2022 в 10:52
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