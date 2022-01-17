"Гол" Ярмоленко, будущее Коноплянки и работа для Шевченко? Главные новости за 16.01. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Официально заявление по поводу Андрея Николаевича в сборной Польши (спойлер: ничего такого), но и это не все наши новости на сегодня. Коноплянка покинет "Шахтер", "горняки" приобрели очередного бразильца, "Эвертон" Миколенко уволил менеджера. "Ливерпуль" обогнал "Челси", "Реал" выиграл трофей, а Малиновский подхватил коронавирусную инфекцию. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.