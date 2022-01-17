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"Гол" Ярмоленко, будущее Коноплянки и работа для Шевченко? Главные новости за 16.01. Аудио

Общие новости
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(1 голосов)

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"Гол" Ярмоленко, будущее Коноплянки и работа для Шевченко? Главные новости за 16.01. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеУ Миколенко будет новый тренер, Коноплянка уходит из Шахтера. Главные новости за 16 января

Официально заявление по поводу Андрея Николаевича в сборной Польши (спойлер: ничего такого), но и это не все наши новости на сегодня. Коноплянка покинет "Шахтер", "горняки" приобрели очередного бразильца, "Эвертон" Миколенко уволил менеджера. "Ливерпуль" обогнал "Челси", "Реал" выиграл трофей, а Малиновский подхватил коронавирусную инфекцию. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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Комментарии (2)
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gano29
17.01.2022 в 11:07
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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royalstas (Вінниця)
17.01.2022 в 10:52
Шановні редактори! Сайт при оновлені (F5) перекидає на російськомовну версію. FIX THIS PLEASE! Уже просто дістало постійно переходити на україномовну версію....
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