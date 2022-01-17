У Миколенко будет новый тренер, Коноплянка уходит из Шахтера. Главные новости за 16 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 16 января

Сразу после увольнения с поста главного тренера "Дженоа" СМИ начали отправлять Андрея Шевченко в Польшу, где он якобы должен был возглавить национальную команду. Однако пресс-атташе Кадры заявил, что эти слухи безосновательны, тамошняя федерация ведет переговоры с польским специалистом и о его назначении будет объявлена ​​на неделе.

Донецкий клуб сообщил, что Евгений Коноплянка не поехал на сборы, поскольку ищет новую команду. Сразу же появилась информация, что следующим местом работы главной звезды украинского футбола может стать "Днепр-1". Впрочем, Коноплянке придется согласиться на существенное снижение заработной платы. При этом президент днепровского клуба Юрий Береза ​​заявил, что его команда в целом укомплектована хорошо, но дверь для футболистов не закрыта.

"Шахтер" объявил о подписании очередного бразильского новичка – на этот раз это правый защитник "Интернасьоналя" Винисиус Тобиас. Парню только в феврале исполнится 18 лет, тогда и будет подписан контракт, а пока он будет тренироваться с первой командой. По данным СМИ, он обойдется донецкому клубу в 6 млн. евро. Следует добавить, что Тобиас будет конкурентом для Додо и Конопли.

"Черноморец" не останавливается – очередным новичком стал форвард "Левски" и молодежной сборной Болгарии Мартин Петков. Его статистика, правда, особенно не впечатляет, в текущем сезоне он забил один гол в 13 матчах. "Металлист" усилил состав опорным хавбеком Херонимо Поблете из аргентинского "Велес Сарсфилд".

Серия плохих результатов заставила руководство "Эвертона" уволить испанского тренера Рафаэля Бенитеса. Именно он инициировал трансфер Виталия Миколенко, поскольку не нашел общий язык с Люкой Динем, который до этого был безусловным основным левым защитником. "Эвертон" занимает 15 место, отрыв от зоны вылета составляет шесть очков. СМИ среди кандидатов на замену Бенитесу называют Уэйна Руни, который сейчас работает с "Дерби" в Чемпионшипе.

В Англии состоялось два матча в рамках Премьер-лиги. "Ливерпуль" воспользовался поражением "Челси", разгромил "Брентфорд" 3:0 и вышел на второе место. Отставание от "Сити" составляет 11 очков. "Вест Хэм" принимал "Лидс". Молотобойцы так и не поняли, как остановить оформившего хет-трик Джека Харрисона. Лондонцы забили дважды, затем на поле вышел Ярмоленко на 69-й минуте и тоже отправил мяч в сетку ворот, но гол не засчитали из-за офсайда. "Вест Хэм" – четвертый.

В финале минитурнира сливочные состязались с "Атлетиком", который выигрывал трофей в прошлом сезоне. Но на этот раз характера басков не хватило, чтобы перекрыть разницу в классе. В первом тайме отличился Лука Модрич, во втором гол с пенальти провел Карим Бензема. У "Атлетика" был шанс возродить интригу, но Гарсия с пенальти не сумел переиграть Тибо Куртуа. 2:0 в пользу "Реала".

В Италии в центре внимания была встреча "Аталанты" с "Интером". Наставник команды из Бергамо остался без двух важных игроков группы атаки – Руслана Малиновского и Йосипа Иличича, сдавших положительный тест на коронавирус. Возможно, их не хватило, чтобы сломать оборону чемпиона. Впрочем, и "Интер" не смог забить "Аталанте". В итоге ничья 0:0, дающая шанс "Милану" выйти на первое место. Для этого нужно в понедельник обыграть "Специю".