Пресс-аташе сборной Польши опроверг информацию об интересе к Шевченко

Пресс-аташе сборной Польши Якуб Квятковский опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера "кадры" Андрея Шевченко :

“Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе”, - сказал Квятковский.

Напомним, что Андрей Шевченко был уволен с должности главного тренера "Дженоа" 15 января.

Также отметим, что сборная Польши находится без главного тренера, ведь португалец Пауло Соуза покинул команду в конце декабря ради бразильского "Фламенго".