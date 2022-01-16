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Пресс-аташе сборной Польши опроверг информацию об интересе к Шевченко

Наши за границей
(2 голосов)

Пока Андрей Николаевич без предложений

Пресс-аташе сборной Польши опроверг информацию об интересе к Шевченко

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Пресс-аташе сборной Польши Якуб Квятковский опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера "кадры" Андрея Шевченко:

“Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе”, - сказал Квятковский.

Напомним, что Андрей Шевченко был уволен с должности главного тренера "Дженоа" 15 января.

Также отметим, что сборная Польши находится без главного тренера, ведь португалец Пауло Соуза покинул команду в конце декабря ради бразильского "Фламенго".

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В статье: Андрей Шевченко Польша
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Комментарии (2)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
16.01.2022 в 15:46
О, зараз знову епопея почнеться Кожен день будуть випливати всякі "інсайдери" з новим місцем роботи для Шевченка
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dmtroyan (Полтава)
16.01.2022 в 15:37
Слава Богу, что прояснилось , а то фантазии редакции надоело кушать. Шеву в ОП Зеленского, там только такие кадры набирают, без опыта работы.
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