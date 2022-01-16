Пресс-аташе сборной Польши опроверг информацию об интересе к Шевченко
Пока Андрей Николаевич без предложений
Фото: genoacfc.it
Пресс-аташе сборной Польши Якуб Квятковский опроверг
“Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе”, - сказал Квятковский.
Напомним, что
Также отметим, что сборная Польши находится без главного тренера, ведь португалец Пауло Соуза покинул команду в конце декабря ради бразильского "Фламенго".
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Комментарии (2)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
16.01.2022 в 15:46
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dmtroyan (Полтава)
16.01.2022 в 15:37
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