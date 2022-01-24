Будущее Шевченко, победа сборной по футзалу, спарринги клубов УПЛ. Главные новости за 23.01. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Андрей Николаевич вернется к работе с национальной командой (нет, не с Украиной), но и это не все наши новости на сегодня. Эффектная и эффективная работа сборной Украины по футзалу, товарищеские матчи клубов УПЛ, результаты поединков в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Германии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Блавацкий: Если Шевченко во главе Польши обыграет Россию, будет героем двух стран
- Металлист - Слован Либерец. Анонс и прогноз второго спарринга лидера Первой лиги
- Месси ассистирует, Рамос забивает. ПСЖ - Реймс 4:0. Видео голов и обзор матча
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...