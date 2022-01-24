Будущее Шевченко, победа сборной по футзалу, спарринги клубов УПЛ. Главные новости за 23.01. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Андрей Николаевич вернется к работе с национальной командой (нет, не с Украиной), но и это не все наши новости на сегодня. Эффектная и эффективная работа сборной Украины по футзалу, товарищеские матчи клубов УПЛ, результаты поединков в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Германии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.