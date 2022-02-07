  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Стеценко: Как юридическое лицо, Днепр продолжает существовать. Надеемся клуб еще возродится
В тренде

Стеценко: Как юридическое лицо, Днепр продолжает существовать. Надеемся клуб еще возродится

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)
Стеценко: Как юридическое лицо, Днепр продолжает существовать. Надеемся клуб еще возродится

fc-dnipro.com.ua

Новина українською

Генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко вспомнил былые времена, поддержку болельщиков, противостоянии с "Металлистом" и выразил надежду, что днепровский клуб еще возродится.

- Как считаете, самое крутое дерби в Украине было "Днепр" – "Металлист"?

- Да. Все матчи "Днепра" и "Металлиста" отличались особым накалом и ажиотажем. Была игра, когда потух на стадионе свет и второй тайм мы доигрывали в другой день. Но даже она ничем не отличалась от остальных по уровню накала. Всегда все выглядело захватывающе.

- Еще одной задачей, которая ставилась перед вами, была работа с болельщиками, привлечение их на стадион, поездки на выездные игры "Днепра". Помнится, в 1997 году первый блин был комом. Вы заплатили штраф. Много пришлось платить за фанатов "Днепра"?

- Всяких штрафов было очень много.

Болельщики "Днепра" всегда были самыми активными. Жгли больше всех файеров. Больше всех ломали кресел на гостевых секторах.

Чего только стоил матч с "Наполи" в Киеве. Болельщики в эйфории высыпали на поле, а представители УЕФА хватались за головы, не зная, что им с этим делать.

Читайте такжеСтеценко: Большинство легионеров подали в суд на Днепр. Большинство украинских игроков этого не сделали

- Напоследок задам вопрос, который интересует многих. ФК "Днепр" еще жив?

- Как юридическое лицо, ФК "Днепр" продолжает существовать. Пока наши акционеры не давали команды на прекращение работы. Непосредственно футболом мы не занимаемся. Но ту минимальную жизнедеятельность, которая необходима для юридического лица на территории Украины, мы поддерживаем.

- Вы надеетесь на то, что клуб может еще возродиться?

- Надеемся. И не только мы. А еще и многие наши почитатели.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Стеценко Днепр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Savage0059 (Kyiv)
08.02.2022 в 00:00
Ага. Как в анекдоте: "- Пап, а как правильно пишется, "возроШдается" или "возроЖдается? - Через "Ж". - А почему? - Как пишется, так и возрождается".
Ответить
0
0
79timoha (Днепропетровск)
07.02.2022 в 23:49
Не уже ли в самом деле???)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...