Стеценко: Как юридическое лицо, Днепр продолжает существовать. Надеемся клуб еще возродится

Генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко вспомнил былые времена, поддержку болельщиков, противостоянии с "Металлистом" и выразил надежду, что днепровский клуб еще возродится.

- Как считаете, самое крутое дерби в Украине было "Днепр" – "Металлист"?

- Да. Все матчи "Днепра" и "Металлиста" отличались особым накалом и ажиотажем. Была игра, когда потух на стадионе свет и второй тайм мы доигрывали в другой день. Но даже она ничем не отличалась от остальных по уровню накала. Всегда все выглядело захватывающе.

- Еще одной задачей, которая ставилась перед вами, была работа с болельщиками, привлечение их на стадион, поездки на выездные игры "Днепра". Помнится, в 1997 году первый блин был комом. Вы заплатили штраф. Много пришлось платить за фанатов "Днепра"?

- Всяких штрафов было очень много.

Болельщики "Днепра" всегда были самыми активными. Жгли больше всех файеров. Больше всех ломали кресел на гостевых секторах.

Чего только стоил матч с "Наполи" в Киеве. Болельщики в эйфории высыпали на поле, а представители УЕФА хватались за головы, не зная, что им с этим делать.

- Напоследок задам вопрос, который интересует многих. ФК "Днепр" еще жив?

- Как юридическое лицо, ФК "Днепр" продолжает существовать. Пока наши акционеры не давали команды на прекращение работы. Непосредственно футболом мы не занимаемся. Но ту минимальную жизнедеятельность, которая необходима для юридического лица на территории Украины, мы поддерживаем.

- Вы надеетесь на то, что клуб может еще возродиться?

- Надеемся. И не только мы. А еще и многие наши почитатели.