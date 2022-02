Поддержка Украины перед финалом Кубка Лиги. Видео

Перед матчем финала Кубка Английской Лиги между "Ливерпулем" и "Челси" на экраны был выведен флаг Украины и сообщение с поддержкой Украины, про единство футбольного мира в реакции на эту ужасную агрессивную войну.

Игроки на поле и болельщики минуту стоя аплодировали гражданам Украины, которых зацепили ужасы войны, которые пострадали.

Также болельщики принесли на трибуны стадиона Уэмбли бесчисленное количество флагов Украины.

