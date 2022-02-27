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Поддержка Украины перед финалом Кубка Лиги. Видео

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Очень правильная реакция на события

Поддержка Украины перед финалом Кубка Лиги. Видео

Фото: The Telegraph

UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем финала Кубка Английской Лиги между "Ливерпулем" и "Челси" на экраны был выведен флаг Украины и сообщение с поддержкой Украины, про единство футбольного мира в реакции на эту ужасную агрессивную войну.

Игроки на поле и болельщики минуту стоя аплодировали гражданам Украины, которых зацепили ужасы войны, которые пострадали.

Также болельщики принесли на трибуны стадиона Уэмбли бесчисленное количество флагов Украины.

Раньше стадион также подсвечивали в цветах украинского флага.

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В статье: Кубок английской лиги война с Россией
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