Поддержка Украины перед финалом Кубка Лиги. Видео
Очень правильная реакция на события
Фото: The Telegraph
Перед матчем финала Кубка Английской Лиги между "Ливерпулем" и "Челси" на экраны был выведен флаг Украины и сообщение с поддержкой Украины, про единство футбольного мира в реакции на эту ужасную агрессивную войну.
Игроки на поле и болельщики минуту стоя аплодировали гражданам Украины, которых зацепили ужасы войны, которые пострадали.
Также болельщики принесли на трибуны стадиона Уэмбли бесчисленное количество флагов Украины.
???????? ????— Football Daily (@footballdaily) February 27, 2022
Wembley shows it's support to the people of Ukraine pic.twitter.com/jjm5Oy2Dqv
Раньше стадион также подсвечивали в цветах украинского флага.
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