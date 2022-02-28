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Зеленский: Посмотрим, каким будет падение рубля. Уже 4500 русских убиты – ради чего вы все сюда пришли?

Общие новости
(1 голосов)

Президент Украины просит русских солдат уйти с украинской земли

Зеленский: Посмотрим, каким будет падение рубля. Уже 4500 русских убиты – ради чего вы все сюда пришли?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом заявлении рассказал о полной изоляции страны-агрессора, а также обратился к российским военным.

"Европа закрыла небо для всех российских самолетов. Глобальный бизнес отказывается от любых российских компаний. Посмотрим, чем завершится эта неделя для российской валюты: каким будет падение рубля.

Пока продолжается это преступное вторжение в Украину, российское государство терпит такие убытки, будто война прошла и их территорией. Зачем все это вам? Зачем? Русским матерям, русским учителям, русским предпринимателям, просто обычным людям – для чего? Уже 4500 русских солдат убиты. Ради чего вы все сюда пришли? Ради чего колонны вашей бронетехники идут против нас? Из Крыма. Из нашего Крыма: из Ялты, Евпатории, Судака, Симферополя – это же не названия военных лагерей для танкистов. Еще раз – 4500 убитых российских оккупантов. Бросайде вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам. Неверьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни", – сказал Зеленский.

Напомним, что сегодня на белорусско-украинской границе должны состояться переговоры между Украиной и РФ по прекращению огня.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
28.02.2022 в 12:41
Як для чого?Багато з них вперше унітаз побачили в Україні.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 12:44
Ага, в Криму, на наших кораблях...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 12:18
Падшая Россия стремится пробить дно...
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+1
0

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