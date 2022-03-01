Министр финансов Франции: Мы собираемся вызвать коллапс российской экономики

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр рассказал о санкциях, которые Европейский союз вводит против страны агрессора – россии.

"Мы собираемся вызвать коллапс российской экономики (...) Мы пойдем до конца. Мы хотим нацелиться на Владимира Путина, но пострадает и российский народ. Мы не можем поступить иначе", - заявил Ле Мэр во вторник, 1 марта.

По его словам, санкции "чрезвычайно эффективны", ведь рубль уде потерял 30%, "российские резервы тают, как снег на солнце, растущая инфляция, россияне стоят в очередях перед банками".

Ле Мэр также сообщил, что Франция намерена нанести удар по присутствующим на ее территории российским олигархам, число которых он до сих пор не знает. "Я создал целевую группу для выявления всех российских олигархов, их собственности, их активов, которые находятся во Франции, от имени олигархов, их супругов, их детей, их гражданских компаний, занимающихся недвижимостью. Чтобы они не могли прикрыться финансовыми договоренностями. Мы работаем легально с канцелярией, чтобы заморозка превратилась в захват, мы собираемся коснуться сердца российской власти. Ни один олигарх не ускользнет от наших сетей", - обещает Брюно Ле Мэр.