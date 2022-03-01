УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Министр финансов Франции: Мы собираемся вызвать коллапс российской экономики
В тренде

Министр финансов Франции: Мы собираемся вызвать коллапс российской экономики

Общие новости
(2 голосов)

Крах агрессора уже близко

Министр финансов Франции: Мы собираемся вызвать коллапс российской экономики

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр рассказал о санкциях, которые Европейский союз вводит против страны агрессора – россии.

"Мы собираемся вызвать коллапс российской экономики (...) Мы пойдем до конца. Мы хотим нацелиться на Владимира Путина, но пострадает и российский народ. Мы не можем поступить иначе", - заявил Ле Мэр во вторник, 1 марта.

По его словам, санкции "чрезвычайно эффективны", ведь рубль уде потерял 30%, "российские резервы тают, как снег на солнце, растущая инфляция, россияне стоят в очередях перед банками".

Ле Мэр также сообщил, что Франция намерена нанести удар по присутствующим на ее территории российским олигархам, число которых он до сих пор не знает. "Я создал целевую группу для выявления всех российских олигархов, их собственности, их активов, которые находятся во Франции, от имени олигархов, их супругов, их детей, их гражданских компаний, занимающихся недвижимостью. Чтобы они не могли прикрыться финансовыми договоренностями. Мы работаем легально с канцелярией, чтобы заморозка превратилась в захват, мы собираемся коснуться сердца российской власти. Ни один олигарх не ускользнет от наших сетей", - обещает Брюно Ле Мэр.

Читайте такжеБелый дом рассказал, как Запад будет карать Россию за нападение на Украину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...