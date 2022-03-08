УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Из-за обстрелов оккупантов погиб чемпион Украины по кикбоксингу
В тренде

Из-за обстрелов оккупантов погиб чемпион Украины по кикбоксингу

Общие новости
(2 голосов)

Российские фашисты будут отвечать за свои действия

Из-за обстрелов оккупантов погиб чемпион Украины по кикбоксингу

Фото: facebook.com/scu.org.ua

Новина українською

Украинский спорт понес очередную утрату в результате страшной войны, которую начали российские фашисты против Украины. В Чернигове в результате обстрелов погиб кикбоксер, чемпион Украины и серебряный призер Кубка мира Евгений Звонок.

У Евгения не было военной подготовки, но он без раздумий записался в территориальную оборону. Парню было всего 22 года.

Вечная память...

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Евгений Звонок
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...