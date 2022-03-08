Из-за обстрелов оккупантов погиб чемпион Украины по кикбоксингу

Украинский спорт понес очередную утрату в результате страшной войны, которую начали российские фашисты против Украины. В Чернигове в результате обстрелов погиб кикбоксер, чемпион Украины и серебряный призер Кубка мира Евгений Звонок.

У Евгения не было военной подготовки, но он без раздумий записался в территориальную оборону. Парню было всего 22 года.

Вечная память...