Из-за обстрелов оккупантов погиб чемпион Украины по кикбоксингу
Российские фашисты будут отвечать за свои действия
Фото: facebook.com/scu.org.ua
Украинский спорт понес очередную утрату в результате страшной войны, которую начали российские фашисты против Украины. В Чернигове в результате обстрелов погиб кикбоксер, чемпион Украины и серебряный призер Кубка мира Евгений Звонок.
У Евгения не было военной подготовки, но он без раздумий записался в территориальную оборону. Парню было всего 22 года.
Вечная память...
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Источник:Спортивний Комітет України
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