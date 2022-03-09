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Discovery закрывает 15 телеканалов на россии, в том числе - оба Евроспорта

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У русских появляется все больше времени на правящие каналы

Discovery закрывает 15 телеканалов на россии, в том числе - оба Евроспорта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Компания Discovery решила оставить российский телевизионный рынок.

На фоне военной агрессии со стороны убежища Саурона против Украины со среды 15 каналов совместного предприятия американской фирмы прекращают свою работу на россии. Среди каналов, которые российский зритель отныне не сможет посмотреть в своей стране: Discovery Channel, Animal Planet, ID: Investigation Discovery HD, Eurosport 1 и 2, Discovery Science, TLC и другие.

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Такое решение компании связано с напряженной ситуацией в Мордоре и законом, вводящим цензуру. Напомним, что кремлевский ботоксний король подписал указ, согласно которому военное вторжение на суверенные украинские земли нельзя называть "войной". Поэтому в Discovery решили не рисковать своими сотрудниками и закрыли российское направление.

Российская версия сайта Евроспорт уже не работает, а на официальной странице Discovery в фейсбук уже опубликовали сообщение о закрытии. Отметим, что русскоязычная редакция Евроспорта вела вещание из Москвы.

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В статье: Телевидение война с Россией
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