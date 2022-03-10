Павлов: россияне просто, бл**ь, нелюди. Не верю я, что они ничего не знают

Известный украинский тренер Николай Павлов высказался о бесчеловечных действий российских оккупантов, которые бомбят жилые кварталы и детские больницы в Украине.

"Я остался в Киеве, вся моя семья здесь. Не собираюсь из дома уезжать. Каждый помогает, как может: кто-то занимается волонтерством, зять, например, записался в тероборону. А я с внуками и детьми на месте.

Обстрелы слышим, но пока, слава Богу, они не рядом с нами. Я уже пережил нечто похожее в Мариуполе. 9 мая 2014-го особенно хорошо запомнил. Помню, утром собирался на тренировку. Глянул в окно и увидел, как танки едут по улицам города. Мгновенно скомандовал всем, чтобы не выходили из комнат, на балконы не высовывались. Так выглядело вторжение в Мариуполь. Рядом была расположена воинская часть, которую подожгли — дым поднялся бешеный. Впоследствии помещение МВД разгромили.

Мне очень больно, ведь в Мариуполе осталось много моих друзей и близких. Например, родители нашего покойного форварда Степана Молокуцька. И тот же Бойко. В 50 лет он потерял там жену в ДТП и решил остаться в Мариуполе. Также в городе находятся немало работников нашей футбольной базы, с которыми я хорошо знаком.

Нелюди, просто, бл**ь, нелюди. Не верю я, что они ничего не знают. Вижу, что россияне футбольный чемпионат себе спокойно проводят. Слава Богу, соответствующие организации изолировали их из всех возможных видов спорта. Впрочем, пока нам это не помогает.

Я горжусь украинцами! К сожалению, я уже не в том возрасте, оружие в руки не беру, но искренне переживаю за наших бойцов, совершающих настоящий подвиг. Стараюсь помогать знакомым с эвакуацией. Один из работников киевского "Динамо" обратился ко мне – он как раз подъезжал к Хмельницкому и нуждался в ночлеге. Я позвонил по телефону знакомым, которые сразу помогли этому мужчине. Радует такое единение страны и подлинная жертвенность.

Важно, чтобы война как можно скорее закончилась, а все украинцы смогли вернуться к нормальной жизни. Каждый из нас мечтает об этом", - сказал Павлов.