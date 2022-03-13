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В НАТО заговорили о возможности применения россией химического оружия

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Очередная "глубокая обеспокоенность"

В НАТО заговорили о возможности применения россией химического оружия

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россия вполне может планировать в Украине атаку с использованием химического оружия. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Высокопоставленный чиновник считает, что применение запрещенных средств возможно после очередного информационного вброса от россиян.

"Теперь, когда были сделаны эти ошибочные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя это вранье... Это было бы военным преступлением", - сказал Столтенберг.

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В статье: война с Россией Йенс Столтенберг
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Источник:
Welt am Sonntag

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