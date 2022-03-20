Канал Eurosport прекращает работу в россии с 15 апреля

Вот что что а это грустно. Для любителей спорта. Даже в такое время просмотр Евроспорт а позволяет на несколько часов в день не думать про все что в стране твориться... Надеюсь что Мегого и другие сервисы оставят хотя бы английскую версию. Иначе совсем печально будет. Слава Україні