Канал Eurosport прекращает работу в россии с 15 апреля
Зачем что-то лишнее, если есть "роисся 24"?
Getty Images
российская редакция канала Eurosport прекращает свое существование. Об этом сообщил комментатор средства информации Владимир Синицын.
"Вот и все! Наш "Евроспорт" закрывается. Последний день вещания – 15 апреля. Весь состав распускается. Не думал я, что моя карьера закончится таким образом", - сказал Синицын.
Как известно, ранее Eurosport прекратил трансляцию в россии из-за вторжения в Украину.
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Источник:Твіттер Сініцина
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Комментарии (1)
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Chvalua (Винница)
20.03.2022 в 10:31
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