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Канал Eurosport прекращает работу в россии с 15 апреля

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Зачем что-то лишнее, если есть "роисся 24"?

Канал Eurosport прекращает работу в россии с 15 апреля

Getty Images

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российская редакция канала Eurosport прекращает свое существование. Об этом сообщил комментатор средства информации Владимир Синицын.

"Вот и все! Наш "Евроспорт" закрывается. Последний день вещания – 15 апреля. Весь состав распускается. Не думал я, что моя карьера закончится таким образом", - сказал Синицын.

Как известно, ранее Eurosport прекратил трансляцию в россии из-за вторжения в Украину.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Chvalua (Винница)
20.03.2022 в 10:31
Вот что что а это грустно. Для любителей спорта. Даже в такое время просмотр Евроспорт а позволяет на несколько часов в день не думать про все что в стране твориться... Надеюсь что Мегого и другие сервисы оставят хотя бы английскую версию. Иначе совсем печально будет. Слава Україні
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