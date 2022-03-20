ВСУ уничтожили колонну российской техники под Сумами
На металлолом
Оперативное командование "Север" украинских войск сообщает, что наши защитники разбили очередную колонну захватчиков. Украинские воины нанесли сокрушительные удары боевым единицам россиян под Сумами.
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