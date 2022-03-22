Итальянский вратарь с российскими корнями сражается за Украину на войне
Хочет спасти всю Европу.
Иван Лука Вавассори - 29-летний итальянский вратарь, который большую часть карьеры провел в низших дивизионах.
Последнее время Иван тренировался с боливийским "Санта Крусом", но приехал в Украину сдерживать натиск восточных фашистов.
Не остановили спортсмена даже российские корни - его в пятилетнем возрасте усыновила семья Алессандры и Пьетро Вавассори.
Историю этой семьи рассказал украинский журналист Юрий Шевченко.
"Для меня честь сражаться за украинцев. Они защищают свои дома и свои семьи. Мы поможем им и не допустим, чтобы война расползлась по всей Европе", - объясняет мотивы своего поступка Иван.
Популярное сейчас
- В США предложили 50 тысяч долларов за голову певички Чичериной, которая сняла флаг Украины в Энергодаре
- Сэр Алекс Фергюсон рассказал об "одном из худших подписаний в его карьере"
- Бывший тренер сборной Украины отказался от эвакуации из Сум
- Россияне выстрелили Буком из двора школы под Киевом. Правый сектор засек и уничтожил врага – ВИДЕО
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
Новости по теме
- 01:03 Украинские Генштаб подвел итоги суток: разбитые танки, БМП, авиация и другие вражеские субъекты
- 00:43 Украинские Зеленский: У русских пилотов пустота вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми
- 00:36 Украинские Спортивный юрист: Евросезон 2022/2023 может пройти без украинских клубов