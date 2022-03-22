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Итальянский вратарь с российскими корнями сражается за Украину на войне

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Хочет спасти всю Европу.

Итальянский вратарь с российскими корнями сражается за Украину на войне

UA-Футбол
Новина українською

Иван Лука Вавассори - 29-летний итальянский вратарь, который большую часть карьеры провел в низших дивизионах.

Последнее время Иван тренировался с боливийским "Санта Крусом", но приехал в Украину сдерживать натиск восточных фашистов.

Не остановили спортсмена даже российские корни - его в пятилетнем возрасте усыновила семья Алессандры и Пьетро Вавассори.

Историю этой семьи рассказал украинский журналист Юрий Шевченко.

"Для меня честь сражаться за украинцев. Они защищают свои дома и свои семьи. Мы поможем им и не допустим, чтобы война расползлась по всей Европе", - объясняет мотивы своего поступка Иван.

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В статье: война с Россией
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