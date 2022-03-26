У Синиши Михайловича второй раз обнаружили рак

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович сообщил, что пройдёт новый курс лечения от рака.

"Мне посоветовали пройти курс терапии, который поможет подавить болезнь в зародыше. Эта болезнь довольно смелая, раз решила снова столкнуться с кем-то вроде меня. Если первого урока было недостаточно, я преподам ей ещё один. Такова жизнь, она состоит из взлётов и падений. Есть ямы, в которые можно упасть, но нужно всегда находить силы, чтобы подняться.

В начале следующей недели мне придётся взять отпуск, и меня примут в клинике. Знаю, что я в хороших руках. Сейчас я спокойнее, чем два с половиной года назад. Надеюсь, всё пройдёт быстро", — сказал коуч.