У Синиши Михайловича второй раз обнаружили рак
Тренеру нужно продолжить лечение
Фото: The Sun
Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович сообщил, что пройдёт новый курс лечения от рака.
"Мне посоветовали пройти курс терапии, который поможет подавить болезнь в зародыше. Эта болезнь довольно смелая, раз решила снова столкнуться с кем-то вроде меня. Если первого урока было недостаточно, я преподам ей ещё один. Такова жизнь, она состоит из взлётов и падений. Есть ямы, в которые можно упасть, но нужно всегда находить силы, чтобы подняться.
В начале следующей недели мне придётся взять отпуск, и меня примут в клинике. Знаю, что я в хороших руках. Сейчас я спокойнее, чем два с половиной года назад. Надеюсь, всё пройдёт быстро", — сказал коуч.
Напомним, в июле 2019 года специалист сообщил, что у него диагностирована лейкемия. Позже Михайловичу сделали пересадку костного мозга после трёх курсов химиотерапии.
Популярное сейчас
- Глава Сумской ОВА: Продолжаются победные бои, и я уверен, что скоро мы освободим некоторые районы
- Премьер-министр Польши: Страны-члены НАТО выразили свое одобрение Миротворческой миссии
- ВСУ уничтожили 12 воздушных целей за последние сутки
- Уничтожение "Орска" было огромной целью – правда, одним лишь флагманом вмс рф не обошлось
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО