УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. У Синиши Михайловича второй раз обнаружили рак
В тренде

У Синиши Михайловича второй раз обнаружили рак

Общие новости
(1 голосов)

Тренеру нужно продолжить лечение

У Синиши Михайловича второй раз обнаружили рак

Фото: The Sun

Новина українською

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович сообщил, что пройдёт новый курс лечения от рака.

"Мне посоветовали пройти курс терапии, который поможет подавить болезнь в зародыше. Эта болезнь довольно смелая, раз решила снова столкнуться с кем-то вроде меня. Если первого урока было недостаточно, я преподам ей ещё один. Такова жизнь, она состоит из взлётов и падений. Есть ямы, в которые можно упасть, но нужно всегда находить силы, чтобы подняться.

В начале следующей недели мне придётся взять отпуск, и меня примут в клинике. Знаю, что я в хороших руках. Сейчас я спокойнее, чем два с половиной года назад. Надеюсь, всё пройдёт быстро", — сказал коуч.

Напомним, в июле 2019 года специалист сообщил, что у него диагностирована лейкемия. Позже Михайловичу сделали пересадку костного мозга после трёх курсов химиотерапии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Болонья Серия А Синиша Михайлович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Nico Schira

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Степан Срака
26.03.2022 в 15:50
хай одужує
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...