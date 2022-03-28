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ВСУ отправили 50-миллионный российский Су-35 гореть в поле под Изюмом

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Во-первых, это красиво

ВСУ отправили 50-миллионный российский Су-35 гореть в поле под Изюмом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко разместил на своем Telegram-канале видео с горящими в поле под Изюмом обломками российского Су-35, сбитого украинской ПВО. Стоимость суперсовременного истребителя оценивается в 50 миллионов долларов.

На втором видео перепуганный вражеский летчик стоит на коленях и рассказывает, кто именно отдал приказ бомбить украинские города.

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией Су-35
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