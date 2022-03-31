Мэр Харькова раскрыл ужасающее число разрушенных домов в городе

За время полномасштабной войны россии против Украины в Харькове оккупанты уничтожили 1531 объект. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его информации, по состоянию на 30 марта орки разрушили в городе: 1292 жилых дома, 70 школ, 54 детских сада, 16 больниц.

Кроме того, в руинах – 239 административных зданий. И это только объекты гражданской инфраструктуры. Также Терехов упомянул о многочисленных человеческих жертвах, среди которых и дети.

Мэр Харькова подчеркнул необходимость перезапуска экономики Украины, он попросил городских предпринимателей хотя бы частично возвращаться к работе.