Сергей Ковалец: В Украину вторгся средневековый варвар

В период дерзкой войны, которую уже второй месяц российские фашисты ведут против Украины, все мысли наших граждан связаны только с одним – победой над врагом и наступлением мира. Один из представителей украинского тренерского корпуса Сергей Ковалец - не исключение. 53-летний специалист, за плечами которого есть опыт работы в нынешней роли в чемпионатах Украины, Словакии и Литвы, до сих пор не может поверить в страшную реальность – коварное вторжение северного соседа в наше государство.

– До сих пор в голове не укладывается, как такое может быть сегодня в цивилизованном мире! – вздыхает Сергей Ковалец. – На дворе XXI век, однако россия, которая безосновательно вторглась на нашу землю, ведет себя как средневековый варвар – цинично, жестоко и беспощадно. То, что сейчас происходит в мире, очень впечатляет: когда-то во второй мировой войне украинцы помогали россиянам победить фашистскую Германию, а теперь Германия помогает украинцам военным оснащением, гуманитарными грузами и убежищем для наших беженцев в войне с россиянами. Это парадокс, о котором еще чуть больше восьми лет назад никто на планете и предположить не мог! Однако теперь все поняли, какую угрозу таит в себе россия. Недаром ее давно называют страной-агрессором и империей зла. Это война не россии с Украиной, а россии против всего мира. Против человечности, мира, свободы и всех канонов добра. Выходит, что наша многострадальная Украина является именно той силой, которой было определено судьбой сопротивляться этому злу. В этой ожесточенной схватке с врагом наши вооруженные силы, территориальная оборона и жители городов и сел проявляют мужество, отвагу и единство. Жаль только, что страны Запада слишком затягивают своевременную помощь Украине – прежде всего, в закрытии неба. Впрочем, сейчас мы видим, что и без предоставления самолетов сноровка ВСУ достаточно высока. И это обнадеживает. Уверен, что с такими воинами нам не страшен никакой враг.

– За период футбольной карьеры вы много раз играли против российских команд в чемпионате СССР, а затем неоднократно встречались и в матчах с участием ветеранов. Из россии с целью поддержки во время войны кто-то из бывших коллег по ремеслу с вами контактировал?

– Нет. И в этом я не вижу ничего удивительного. Ведь ни для кого не секрет, что российская пропаганда за многие годы настолько затмила людям сознание, что они от нее просто обалдели. Тема Украины стала на федеральных каналах едва ли не самой главной, направленной на промывание мозгов. А когда тебе день ото дня, да еще с утра до ночи рассказывают невероятные по своему примитивизму и абсурдности выдумки, то рано или поздно в них начинаешь верить. Это что-то вроде известной пословицы «Вода камень точит». Особый цинизм в пропаганде наблюдается за последние восемь лет – он и зомбировал почти все население россии. Именно поэтому никто из бывших соперников из этой страны мне не звонил и не слал смс-сообщений. К тому же существующий режим на россии сейчас таков, что все запуганы. О чем можно говорить, когда за употребление слова «война» человеку светит до пятнадцати лет тюрьмы! А о митингах я вообще молчу: стоит кому-то просто выйти на площадь – и можно сразу же попасть в автозак.

– Жесткие санкции, примененные против страны-агрессора в разных сферах, затронули и российский футбол. Как известно, клубы и сборные россии были исключены из соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА.

– Все вполне закономерно. Кто что заслужил, то и получает. Хотя многие пытаются утверждать, что спорт вообще и футбол, в частности, находится вне политики, это не так. На самом деле, они неразрывно связаны, и от этого факта никуда не денешься. Так было, есть и будет. Сегодня все мы видим, как спортсмены разных стран выходят во время соревнований в форме или с баннерами с украинской символикой или же нашим национальным флагом. Да и болельщики на трибунах устраивают соответствующий перформанс, направленный на поддержку Украины. Это очень трогательно – видеть, как вся планета объединилась вокруг нашего государства. Большой благодарности за свою гражданскую позицию заслуживают и украинские футболисты, играющие в Европе – Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Зозуля и многие другие. Все они помогают нашей армии и гражданам Украины средствами и гуманитарными грузами. Их помощь очень важна в такое непростое для страны время. За это всем нашим легионерам от народа низкий поклон.

- Как думаете, как долго будет продолжаться война?

– Трудно сказать, ведь это вещь непрогнозируемая. В Кремле рассчитывали взять Киев через два-три дня, а все в планах фашистов пошло кувырком. Разумеется, всем нам хочется, чтобы весь этот ужас закончился как можно скорее, и наконец-то наступил мир. Однако не все так быстро происходит, как нам хотелось бы. Сценарий войны сложно предсказать. Впрочем, могу сказать, что Вооруженные силы Украины с Божьей помощью заставят врага раз и навсегда забыть дорогу в нашу страну. Надеюсь, что прогнозы компетентных лиц по завершению войны через месяц оправдаются.

- В последнее время немало разговоров идет о судьбе футбольного сезона-2021/22 в Украине. Есть даже мнения завершить чемпионат, утвердив его итоги ввиду текущих показателей в турнирной таблице. Что думаете по этому поводу?

– Сейчас самое главное для каждого из нас – мирное небо над головой. Чтобы наши дети и внуки могли в скором будущем достойно отстаивать честь сборной Украины по футболу. А что касается продолжения нашего чемпионата, все эти вопросы будем решать потом, после наступления мира.