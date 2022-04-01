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Российские власти назвали причиной пожара на нефтебазе в Белгороде удар Украинской Армии

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Что творится

Российские власти назвали причиной пожара на нефтебазе в Белгороде удар Украинской Армии

Новина українською

В ночь на 1 апреля в российском Белгороде произошел масштабный пожар на нефтебазе.

Как заявил губернатор области Вячеслав Гладков, причиной чрезвычайного происшествия стал авиаудар с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

Примечательно, что в российских телеграм-каналах публикуются видео, которое якобы свидетельствует об авиаударе.

Также есть видео с камеры наблюдения, на котором видно, что перед пожаром был взрыв.

В Роснефти, которой принадлежит нефтебаза, заявили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет. Жители близлежащих улиц эвакуированы.

Сообщается, что горят 8 резервуаров с топливом объемом 2 тыс "кубов" каждый, есть угроза перехода огня еще на 8.

Напомним, недавно в Белгороде произошел масштабный взрыв на складе с боеприпасами. По официальной версии, причиной ЧП стало пренебрежение правилами безопасности. В то же время среди местного населения возникла паника из-за страха перед наступлением Украинской Армии.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (8)
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Лекарь (село Дарница)
01.04.2022 в 10:11
Насправді,немає ніякої різниці, хто це вчинив. Якщо це вчинили ВСУ, то я тіки радий. Вже давно було слід перенести війну на їхню територію, хочаб частково.
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0
0
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
01.04.2022 в 09:38
Бл..ь, восемь год Воронеж бомбили, а тут решили по Белгороду жахнуть.......креативно!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2022 в 08:22
Ага, Степан Бандера лично с гаубицы бахнул.
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+6
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
01.04.2022 в 08:16
А ще раніше вони заявили, що знищили ВСЮ нашу бойову авіацію (124 літаки, хоча у нас стільки нема)... А тепер таке кажуть.
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+7
0
terber (ternopil)
01.04.2022 в 09:49
на початку війни про танків теж саме писали,знищили тисячу з гаком а в наявності в нас тільки 800 було
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+2
0
aleks68
01.04.2022 в 08:12
тупые лапотные мрази
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+5
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
01.04.2022 в 08:17
Сами по себе войска РФ #бнули, сами по своим же складам Таким поступком показывают, что не хотят уже войска РФ воевать, и хотят жить, вот и всё
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+5
0
EasyRider (Dnipro)
01.04.2022 в 08:25
Как знать, может, и сами бахнули, чтоб взбудоражить рядовых рабов, и те охотнее в "добровольцы" шли...
+4
0

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