Российские власти назвали причиной пожара на нефтебазе в Белгороде удар Украинской Армии
Что творится
В ночь на 1 апреля в российском Белгороде произошел масштабный пожар на нефтебазе.
Как заявил губернатор области Вячеслав Гладков, причиной чрезвычайного происшествия стал авиаудар с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте.
Примечательно, что в российских телеграм-каналах публикуются видео, которое якобы свидетельствует об авиаударе.
Также есть видео с камеры наблюдения, на котором видно, что перед пожаром был взрыв.
В Роснефти, которой принадлежит нефтебаза, заявили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет. Жители близлежащих улиц эвакуированы.
Сообщается, что горят 8 резервуаров с топливом объемом 2 тыс "кубов" каждый, есть угроза перехода огня еще на 8.
Напомним, недавно в Белгороде произошел масштабный взрыв на складе с боеприпасами. По официальной версии, причиной ЧП стало пренебрежение правилами безопасности. В то же время среди местного населения возникла паника из-за страха перед наступлением Украинской Армии.
Популярное сейчас
- Тете перешел в Лион, новый лидер рейтинга ФИФА. Главные новости за 31 марта
- Месси и Неймар могут уйти из ПСЖ. Руководство недовольно вылетом из ЛЧ
- Ахметов: Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме
- Абрамович и члены украинской делегации на переговорах испытывали симптомы отравления
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети