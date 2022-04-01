Российские власти назвали причиной пожара на нефтебазе в Белгороде удар Украинской Армии

В ночь на 1 апреля в российском Белгороде произошел масштабный пожар на нефтебазе.

Как заявил губернатор области Вячеслав Гладков, причиной чрезвычайного происшествия стал авиаудар с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

Примечательно, что в российских телеграм-каналах публикуются видео, которое якобы свидетельствует об авиаударе.

Также есть видео с камеры наблюдения, на котором видно, что перед пожаром был взрыв.

В Роснефти, которой принадлежит нефтебаза, заявили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет. Жители близлежащих улиц эвакуированы.

Сообщается, что горят 8 резервуаров с топливом объемом 2 тыс "кубов" каждый, есть угроза перехода огня еще на 8.

Напомним, недавно в Белгороде произошел масштабный взрыв на складе с боеприпасами. По официальной версии, причиной ЧП стало пренебрежение правилами безопасности. В то же время среди местного населения возникла паника из-за страха перед наступлением Украинской Армии.