Украинский боец ММА Амосов вернулся в освобождённый Ирпень за своим чемпионским поясом. Видео
Чемпион Bellator уже второй месяц служит в ТерОбороне
Фото: instagram Ярослава Амосова
Украинский чемпион ММА в полусреднем весе Ярослав Амосов, принимавший участие в освобождении Ирпеня в составе ТерОбороны, забрал свой чемпионский пояс промоушена Bellator. Как сообщил сам боец:
"Пояс с большой историей! И теперь я никому его не отдам. Моя мама надежно спрятала его, благодаря чему он пережил бомбардировки".
Ярослав Амосов провел за карьеру 26 боев и победил в каждом из них. Он ближе всех подобрался к рекорду Хабиба Нурмагомедова (29 матчей – 29 побед). В этом году Амосов должен был защищать титул в бою против американца Майкла Пейджа, однако отказался, вступив в ряды ВСУ.
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