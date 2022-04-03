Украинский боец ММА Амосов вернулся в освобождённый Ирпень за своим чемпионским поясом. Видео

Украинский чемпион ММА в полусреднем весе Ярослав Амосов, принимавший участие в освобождении Ирпеня в составе ТерОбороны, забрал свой чемпионский пояс промоушена Bellator. Как сообщил сам боец:

"Пояс с большой историей! И теперь я никому его не отдам. Моя мама надежно спрятала его, благодаря чему он пережил бомбардировки".

Ярослав Амосов провел за карьеру 26 боев и победил в каждом из них. Он ближе всех подобрался к рекорду Хабиба Нурмагомедова (29 матчей – 29 побед). В этом году Амосов должен был защищать титул в бою против американца Майкла Пейджа, однако отказался, вступив в ряды ВСУ.