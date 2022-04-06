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"Может перед ними на колени встать?". Жена Зинченко не считает нужным обращаться к россиянам и переходить на русский язык

Общие новости
(5 голосов)

Очень эмоциональная речь

"Может перед ними на колени встать?". Жена Зинченко не считает нужным обращаться к россиянам и переходить на русский язык

Фото - instagram.com/v.lada_sedan/

UA-Футбол
Новина українською

Украинская журналистка и жена Александра Зинченко Влада Седан высказалась о своем отношении к россиянам после нападения на Украину.

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"Вы просите провести интервью на русском языке, чтобы нас услышали россияне. Мне несложно общаться на русском, но уже прошло более сорока дней войны и все, что я могу сказать на этом языке, чтобы меня услышало как можно больше россиян: "Идите на*уй". Извиняться за эти слова, я не буду. Это все.

Теперь я хочу перейти на украинский язык. Я считаю, что после стольких дней войны продолжать стучаться к русскому народу - нет никакого смысла. Лучше подойду и трижды головой о стену ударюсь, пользы будет больше. Как минимум, кровоток в голове улучшится. К сожалению, там не к кому стучаться. Может перед ними на колени встать? Делать этого не буду, дальше буду общаться на украинском языке.

Нам не должно быть стыдно. Единственное, перед кем мне может быть стыдно за свою нецензурную лексику — это перед моими родителями и мужем, но они прекрасно понимают ситуацию и вопросов ко мне никаких не будет. Дочь моя, которая когда-нибудь вырастет и увидит это видео и спросит, почему я не подбирала слова и была такой эмоциональной, то я покажу ей фотографии из Ирпеня, Бучи и всех других горячих точек Украины. Покажу, что сделала эта нечисть с нашим народом. Думаю, у нее тоже не будет вопросов, почему ее мать в свое время не подбирала слова", - заявила Седан.

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В статье: война с Россией Влада Седан
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Футбол 1/2/3

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Комментарии (3)
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magnum power (БОМЖ)
06.04.2022 в 18:04
красуня та розумниця. рідкісні якості серед дружин футболістів.
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+1
0
Ураган (Запорожье)
06.04.2022 в 18:03
Мужик баба. Ей бы ещё автомат с Зиной дать- всех порвали бы
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0
0
ober (одесса)
06.04.2022 в 17:08
МОЛОДЕЦЬ!!!
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+5
0

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