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Глава Луганской ОВА: Оккупанты закончили подготовку к битве за Донбасс

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Мы тоже готовимся

Глава Луганской ОВА: Оккупанты закончили подготовку к битве за Донбасс

Национальный марафон

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай – об актуальной ситуации в регионе:

"Мы чувствуем окончание подготовки к этой великой битве, которая будет у нас на Луганщине и Донетчине. У нас есть постоянные попытки врага прорвать линию обороны по определенным направлениям. Вчера с 4 часов утра было сражение в Рубежном. Для наших защитников все закончилось хорошо поздно вечером: подбили несколько танков, БТРов и где-то до 50 врагов при этом погибло".

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"Мы видим, что идет накопление сил, увеличение обстрелов и бомбардировок, попыток атаковать. Тем не менее, это еще не прорыв".

"Оркам не нужна территория, не нужна наша область – вообще. Им нужна галочка на границе географической Луганской области. На людей им наплевать полностью".

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В статье: Сергей Гайдай
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