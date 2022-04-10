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Посол ЕС: У Украины есть шанс получить статус страны-кандидата на членство в ЕС в июне

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Прогнозы достаточно оптимистичны

Посол ЕС: У Украины есть шанс получить статус страны-кандидата на членство в ЕС в июне

Getty Images

Новина українською

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас считает, что у Украины есть шанс получить статус страны-кандидата на членство в ЕС за считанные месяцы, возможно, уже в июне.

"Сейчас мы говорим даже о неделях, а не месяцах. Думаю, страны-члены выскажут свои предложения в июне и будет признано соответствие Украины Копенгагенским критериям.

Сейчас лучше не спекулировать вокруг того, какой будет оценка, и как члены ЕС отреагируют на предложение Еврокомиссии, ведь решение должно быть принято единогласно.

Начавшийся процесс является огромным скачком в евроинтеграционных стремлениях Украины, потому что до войны предоставление кандидатского статуса даже не обсуждали - поскольку некоторые члены Евросоюза считали, что об этом нет смысла даже говорить. Но еще нужна финальная точка", - отметил посол.

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В статье: война с Россией Евросоюз
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Источник:
Postimees

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