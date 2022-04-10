Еще одна жертва русского мира. ВИДЕО уничтоженного россиянами села Горенка

Мир был шокирован, увидев, что россияне натворили в Буче, Ирпене, Гостомеле – первых освобожденных городах Киевщины. Однако масштабы зла, совершаемого оккупантами, значительно больше. Потом начали рассказывать о Мощуне, Бородянке, Дымере, Демидове. Теперь в сети опубликовали видео, снятое дроном, о том, что осталось от села Горенка в Бучанском районе.

До войны здесь проживало более пяти тысяч человек. Сейчас многие остались без крова, без инфраструктуры.