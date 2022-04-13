Советник мэра Мариуполя: Контроль россиян над Мариуполем преувеличен, ВСУ имеют больший контроль над городом

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал распределение сил в Мариуполе на поле бои и заявил, что россия преувеличивает в информационном пространстве свой контроль над городом, так как именно ВСУ контролируют большую часть площади.

"Если посмотреть на карту, то где находится комбинат "Азовсталь", который считается ближайшим местом для базирования "Азова", и где расположен комбинат имени Ильича, который считается ближайшим местом для базирования наших морпехов, то становится понятным, что тот контроль, на котором так настаивают оккупанты, он, по меньшей мере, очень условный", – сказал Андрющенко.

Также советник городского головы города-героя высказался по поводу ситуации в морском порту Мариуполя, который штурмуют российские оккупанты.