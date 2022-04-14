Источник: Киев предложил путину обменять Медведчука на Беседу
В кремле скептически относятся к такому варианту
Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Украинская сторона предложила своим российским врагам провести обмен высокопоставленными чиновниками.
По информации телеграм-канала "Генерал СВР", Украина предложила россии выдать оппозиционного политика и кума владимира путина Виктора Медведчука, который на днях был задержан СБУ при попытке бегства из территории Украины. В свою очередь, в обратном направлении на Банковой хотят получить руководителя пятой службы ФСБ Сергея Беседу.
"Что это, троллинг Путина украинским руководством, или реальное предложение, предстоит разобраться. Сам Путин отнёсся к этому сообщению скептически", - отмечают в источнике.
Напомним, что пятая служба ФСБ занималась аналитикой и агентурной работой по Украине. Её начальник генерал-полковник Сергей Беседа был сперва под домашним арестом, а позже его перевели в следственный изолятор. Его подозревают в хищении средств, выделенных на агентурную работу в Украине, а также предоставление заведомо ложных показаний.
Виктору Медведчуку было выдано подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в мае прошлого года. После начала полномасштабной войны пророссийский политик сбежал из-под домашнего ареста, но 12 апреля СБУ
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