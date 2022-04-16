Защитник ФК Львов: На средства из проведенного благотворительного турнира на Прикарпатье были приобретены тепловизоры

Центральный защитник ФК "Львов" Александр Романчук рассказал о проведенном благотворительном футбольном турнире в городе Коломыя на Ивано-Франковщине:

“ – Несколько недель назад мне пришлось побывать на благотворительных соревнованиях во Львове. Их организация мне очень понравилась, и я подумал о проведении такого турнира в родной Коломые. После возвращения домой сразу посоветовался с отцом, который возглавляет местный ФК ДОЗ и он согласился стать одним из соучредителей.

— И сколько команд изъявили желание выйти на старт?

— 32, и не только из Ивано-Франковской области, но и соседи из Черновцов. Стартовый взнос был как минимум 1500 гривен от каждой команды, однако большинство заплатило большие суммы. В составе каждой команды было восемь полевых футболистов и вратарь, играли на полполя.

Среди участников была группа футболистов, которая представляла команды элитного дивизиона и первой лиги. В частности, я пригласил приехать в Коломыю своих приятелей Андрея Бусько (Львов) и Дениса Кузыка (Колос). Сами же поединки обслуживали элитные арбитры Прикарпатья во главе с Анастасией Романюк. К сожалению, из-за травмы я не мог выйти на поле.

Всего же было собрано более ста тысяч гривен. На эти средства были приобретены тепловизоры для земляков из 10-ти отдельной горно-штурмовой бригады Эдельвейс. Подставил плечо и воспитанник коломыйского футбола, известный тренер Роман Григорчук, который присутствовал на турнире и также купил два тепловизора.

— Из-за агрессии россии большинство украинских команд мастеров распущено. Ты со своими одноклубниками из Львова поддерживаешь связь?

— Конечно. Несколько ребят на этой неделе даже начали самостоятельно тренироваться, но большинство сосредоточилось на волонтерстве. Особенно активны Алексей Довгий, Александр Ильющенков, Алексей Зозуля… Только совместными усилиями, если мы будем единым целым, сможем победить в этой войне”, - сказал Романчук.