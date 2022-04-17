Маляр: Оккупанты готовы к наступлению и накапливают свои усилия и людей
ВСУ готовы к любому сценарию
Getty Images
Российским войскам пока не удается начать новое наступление в Украине из-за сдерживания их Вооруженными силами Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Они готовы и накапливают свои усилия и людей. Они медицинскую инфраструктуру подтягивают и боевые боеприпасы стягивают. И провиант они подвозят, потому что они уже научены, что их люди здесь голодали. Они же их отправили на 2-3 дня, думали, что все захватят, и они здесь остались без ничего.
Они все это готовят, но им пока не удается начать второй агрессивный этап, просто потому, что ВСУ их сдерживают", - сказала Маляр.
Также издание NBC News со ссылкой на двух представителей минобороны США сообщили, что россия может начать новое наступление в Украине уже в эти выходные или в начале следующей недели.
Популярное сейчас
- Канцлер Австрии о встрече с путиным: Он находится в своем мире и думает, что выиграет войну
- Тренер Сампдории: Я вижу, как Супряга прогрессирует
- Насилие и мародерство поощряется командованием армии рф - Генштаб ВСУ
- Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
Новости по теме
- 12:56 Украинские Гайдай: Российские войска готовы к наступлению на Донбассе. Пауза была вызвана дождями
- 12:36 Украинские Украинский тренер: В 2014 году я не мог поверить в то, что происходит. Оказалось, что это начало войны
- 08:49 Украинские Зеленский объявил текущее количество погибших украинских военных в войне против россии