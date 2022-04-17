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Маляр: Оккупанты готовы к наступлению и накапливают свои усилия и людей

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(1 голосов)

ВСУ готовы к любому сценарию

Маляр: Оккупанты готовы к наступлению и накапливают свои усилия и людей

Getty Images

Новина українською

Российским войскам пока не удается начать новое наступление в Украине из-за сдерживания их Вооруженными силами Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Они готовы и накапливают свои усилия и людей. Они медицинскую инфраструктуру подтягивают и боевые боеприпасы стягивают. И провиант они подвозят, потому что они уже научены, что их люди здесь голодали. Они же их отправили на 2-3 дня, думали, что все захватят, и они здесь остались без ничего.

Они все это готовят, но им пока не удается начать второй агрессивный этап, просто потому, что ВСУ их сдерживают", - сказала Маляр.

Также издание NBC News со ссылкой на двух представителей минобороны США сообщили, что россия может начать новое наступление в Украине уже в эти выходные или в начале следующей недели.

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В статье: донбасс война с Россией
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Источник:
Укринформ

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Комментарии (1)
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Степан Срака
17.04.2022 в 11:51
окупанти опустились уже в попу по повній і їм втрачати нічого?
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