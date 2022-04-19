Антиквариат, 20 часов, яйца Фаберже - полиция арестовала активы жены Медведчука
Золото и серебро
Фото: Телебачення Торонто
Национальная полиция Украины продолжает мероприятия по аресту активов, конечным бенефициаром которых является жена Виктора Медведчука, Оксана Марченко. Об этом говорится на официальной странице украинских полицейских в фейсбуке.
18 апреля полицейские провели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области. В ходе обыска было обнаружено около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье Медведчука, охотничью винтовку, пистолет "BUL", 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки, яйца "Фаберже".
Сумма имущества еще устанавливается. Генпрокуратура уже готовит ходатайство о наложении ареста, а средства, которые будут получены от реализации активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.
Ранее суд
Популярное сейчас
- Российские офицеры вывозят свои семьи из приграничных с Украиной областей - источник
- "А я вам сейчас покажу, откуда… " Армия россии планировала военное вторжение в беларусь
- Россияне объявили о начале штурма Азовстали
- Ночью на 16 апреля россией были обстреляны девять украинских областей
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф