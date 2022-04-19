Антиквариат, 20 часов, яйца Фаберже - полиция арестовала активы жены Медведчука

Национальная полиция Украины продолжает мероприятия по аресту активов, конечным бенефициаром которых является жена Виктора Медведчука, Оксана Марченко. Об этом говорится на официальной странице украинских полицейских в фейсбуке.

18 апреля полицейские провели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области. В ходе обыска было обнаружено около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье Медведчука, охотничью винтовку, пистолет "BUL", 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки, яйца "Фаберже".

Сумма имущества еще устанавливается. Генпрокуратура уже готовит ходатайство о наложении ареста, а средства, которые будут получены от реализации активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.