Блохин: То, что мы возродимся – это сто процентов. А потом возродится и футбол
Легенда "Динамо" верит в светлое будущее Украины
Фото: uaf.ua / Автор: Павло Кубанов
Экстренер сборной Украины Олег Блохин поделился мнениями о вторжении россии:
"Никогда не собирался никуда ехать, я здесь родился. Случившееся не вписывается ни в какие рамки. Когда надо мной летают снаряды, а буквально в 200 метрах сгорает дом, то понимаешь, что в этой жизни что-то происходит неправильно.
Я считаю, что агрессию россии, которая сейчас происходит в Украине, нужно заканчивать. Думаю, что мы победим в этой борьбе. Жизнь изменилась очень серьезно. И не только у меня, а, пожалуй, у всех людей. Я сказал, что никуда не уеду и буду здесь. И никогда не покину свой город.
Наверное, россияне для меня есть. Но Россия как страна – нет. Потому что эта агрессия для меня неприемлема ни при каких условиях. Думаю, что мы победим, иначе быть не может.
То, что мы возродимся – это сто процентов. А потом возродится и футбол. Я не представляю, чтобы в Киеве и нашей стране не было футбола. Будет страна, будет футбол, будет жизнь и все будет хорошо, я в это верю. Наша страна никуда не денется, я даже такого не представляю", – сказал Блохин.
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